Песков прокомментировал «подготовку покушения» на Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о готовящемся покушении на Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что информацию от этого ведомства сложно воспринимать как правдивую.

Напомним, что 7 мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), которые якобы готовили покушение на украинского лидера. В планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками Украины, а также наведение на цель ракетного удара.

«Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать», — заявил Песков.

Отметим, что в списке целей, по информации СБУ, также были глава ведомства Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).