Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Содержание телеграммы не приводится. Отмечается, что она была передана через посла КНДР в России Син Хон Чхоля.

9 мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 года в 00:43 мск был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.