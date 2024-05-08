Французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил (ВС) России, если появятся в зоне конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

Она напомнила, что Эммануэль Макрон объясняет риторику об отправке войск на Украину желанием создать для России «стратегическую неопределенность», однако для Москвы ситуация выглядит предельно определенной. «Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — заявила Захарова. Газета.Ru

Ранее она заявила, что даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона. Lenta.ru