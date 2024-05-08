Захарова усомнилась, что США не будут поставлять оружие Израилю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнение в том, что США не будут поставлять оружие Израилю.

Дипломат, комментируя в эфире радио "Спутник" распространенное в СМИ заявление представителя американской администрации о том, что США приостановили поставки оружия Израилю из-за опасений в связи с операцией в Рафахе, сказала:

"Вы всему верите, что сказал Белый дом? Вот они сказали, что, например, будут поставлять, или сказали, что не будут поставлять - и все должны так посчитать. А на самом-то деле что? Сколько было примеров того, когда они заверяли, что никогда не будут, например, поставлять или давать разрешение, а на самом деле происходило с точностью до наоборот".

Захарова указала, на Западе при необходимости могут "в момент переобуваться, перепрошиваться, занимая совершенно другую позицию".