Симоньян сказала, кого хочет видеть премьер-министром РФ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян надеется, что Михаил Мишустин сохранит пост премьер-министра в новом составе российского правительства. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. После этого Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства — министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности до назначения новых. Кандидатуру премьера глава государства должен представить на обсуждение Госдуме.

Симоньян назвала элиту России

Симоньян подчеркнула, что за последние годы кабмин провел огромную работу.

«Я не знаю, кто придет, правительство по закону отправлено в отставку, но это моя личная надежда, я бы очень хотела, чтобы остался, конечно, Мишустин, потому что то, что было сделано в такое тяжелое время, это близко к чуду», — сказала главред.

Отметим, что в январе 2020 года Симоньян предсказала назначение на тот момент руководителя ФНС Мишустина премьер-министром. Свой прогноз она сделала еще до того, как Путин выдвинул его кандидатуру на рассмотрение.