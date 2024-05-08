Президент Лаоса прибыл с визитом в Москву

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию. Как передает корреспондент ТАСС, самолет приземлился в одном из столичных аэропортов.

Сисулит проведет 9 мая встречу с российским лидером Владимиром Путиным и примет участие в параде Победы на Красной площади.

Как заявил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Сисулит является давним и надежным другом России, он получил педагогическое образование в Ленинграде, знает русский язык и в 2015 году был награжден орденом Дружбы РФ.

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В рамках визита по 11 мая также запланированы контакты с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Кроме того, президент Лаоса отправится в Санкт-Петербург, где проведет встречу с губернатором города Александром Бегловым и посетит Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. В университете Сисулиту будет присуждено звание почетного профессора.