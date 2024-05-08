В Госдуме отреагировали на отказ послов стран Запада посетить инаугурацию Путина

Отказ послов некоторых стран Евросоюза (ЕС) и НАТО посетить церемонию инаугурации президента России Владимира Путина говорит о демонстрации Западом политики двойных стандартов, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Растерянность, страх и зависть — так можно охарактеризовать реакцию в Вашингтоне и европейских столицах на вступление Владимира Путина в должность Президента», — считает депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Москва расценивает дискредитационную кампанию, развернутую в западных СМИ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций, как грубое вмешательство во внутренние дела. При этом Пискарев указал на провал всех попыток это сделать.

Белый дом распорядился, чтобы дипломаты США не посещали инаугурацию Путина

Путин вступил в должность президента России 7 мая. Этот срок для главы государства стал пятым по счету, он продлится шесть лет. Путин одержал победу на выборах, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года, набрав 87,28 процента голосов.