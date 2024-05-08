Эксперт: Западу надо идти на диалог с РФ, когда мир стоит на грани масштабного конфликта

Страны Запада должны принять предложение президента России Владимира Путина о диалоге в ситуации, когда мир стоит на пороге третьей мировой войны. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, комментируя речь российского лидера на инаугурации.

По его оценке, мир находится на грани серьезнейшего конфликта, когда НАТО "проводит масштабные военные учения". "[Президент Франции Эмманюэль] Макрон продолжает угрожать направить французские войска на Украину. Великобритания дает зеленый свет атакам вглубь территории России. Украине направляют [тактические баллистические ракеты] ATACMS повышенной дальности и [истребители четвертого поколения] F-16. А Россия объявляет о планах провести в ответ учения с применением тактического ядерного оружия. Третья мировая война, похоже, уже на горизонте", - считает эксперт.

В таких условиях, уверен он, Западу необходим диалог с Россией как по ситуации на Украине, так и по стратегической стабильности. "В этой ситуации США, Украина и НАТО должны принять предложение Путина как в плане переговоров по урегулированию ситуации на Украине, так и в плане возобновления переговоров о стратегической стабильности. Дальнейшее бряцание оружием с обеих сторон лишь усиливает болезнь, охватившую нашу планету", - подчеркнул Кузник.

Ни один американский лидер после 35-го президента США Джона Кеннеди, продолжил профессор, не пытался взглянуть на мир глазами оппонентов Соединенных Штатов. "Время говорить и пытаться найти общий язык давно прошло, как и время пытаться понять, как мир выглядит глазами наших соперников, - способность, которую не проявлял ни один американский президент с последнего года президентства Кеннеди", - заключил Кузник.

Ранее во вторник состоялась инаугурация Путина. Глава государства в своей речи указал, что считает приоритетами для России сбережение народа, сохранение традиций страны-цивилизации и устремленность к новым горизонтам в партнерстве со странами мирового большинства. По словам президента, Москва готова к диалогу по безопасности и стратегической стабильности, "но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных".