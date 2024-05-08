Путину предстоит первая после инаугурации международная встреча - саммит ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) откроется 8 мая в Москве, сообщает ТАСС.

В нем примет участие глава государства Владимир Путин. Для него это будет первая международная встреча на новом, пятом президентском сроке. Символизм заключается также в том, что в преддверии Дня Победы в российской столице собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде на Красной площади.

Среди гостей не только участники ЕАЭС, но и партнеры по Содружеству Независимых Государств. Вечером 8 мая запланирован традиционный дружеский обед для глав делегаций СНГ. На него также приглашен президент Кубы. Само заседание ЕАЭС является юбилейным и приурочено к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

В текущем году в Евразийском экономическом союзе председательствует Ереван — соответствующие функции он будет исполнять и на саммите. От Армении на встречу приедет премьер-министр Никол Пашинян. Белоруссия, Казахстан и Киргизия будут представлены президентами — Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым.

Главы государств рассмотрят результаты деятельности союза за 10 лет, обсудят становление ЕАЭС как авторитетного и эффективного международного объединения, обменяются мнениями о дальнейшем углублении интеграционных процессов. Диалог будет идти как в узком, так и в расширенном составах.

Планируется принятие важных документов. Один из них даст старт переговорам по заключению торгового соглашения с Монголией. Предполагается одобрить и проект протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и Вьетнамом в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.

Ереван как председатель должен предложить место и время проведения очередного саммита ЕАЭС. В графике уже есть и некоторые двусторонние контакты. Путин планирует отдельно пообщаться с Пашиняном. Лукашенко рассчитывает обсудить сегодня с Путиным совместную координацию и применение войск с использованием спецбоеприпасов тактического ядерного оружия.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, он действует с 1 января 2015 года. Объединение подписало соглашения о торговле с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией, два договора с Китаем. Ведутся консультации по либерализации торговли с Египтом, Индонезией, ОАЭ, идет подготовка к переговорам с Индией.