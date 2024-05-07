Посольство РФ потребовало от ФРГ отмены запрета атрибутики ко Дню Победы

Посольство России в Германии потребовало от немецких властей полной отмены запрета на демонстрацию 8-9 мая символики, связанной со Днем Победы. News.ru

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них - Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет», - отметили в российском диппредставительстве. ТАСС

В посольстве потребовали полной отмены этих запретов, отметив, что дипломаты расценивают решение властей Берлина как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и ФРГ. RT на русском

Ранее немецкие СМИ распространили информацию, что правоохранительные органы Берлина объявили о запрете ношения георгиевских ленточек и использования флага России на торжественных мероприятиях и близ памятников героям ВОВ, приуроченных ко Дню Победы. При этом подчеркивается, что под запретом также оказались символы «Z» и «V». Однако в распоряжении есть исключения: запреты не касаются представителей дипмиссии, официальных лиц и ветеранов. Газета.Ru