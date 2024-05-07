В Южной Корее оценили слова Путина на инаугурации

Южнокорейские СМИ активно освещали церемонию инаугурации президента России Владимира Путина и многие из них обратили внимание на его слова. Их мнения собрало «РИА Новости».

Ренхап акцентировал внимание на словах Путина о готовности вести диалог с Западом только на равных и при уважении интересов друг друга. Южнокорейское агентство указало, что данное заявление было сделано на фоне продолжающейся СВО на Украине и подготовки к ядерным учениям. Также в Ренхап обратили внимание на высказывание Путина о намерении продолжить сотрудничество с партнерами для построения многополярного мира.

По мнению директора южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван, которое он высказал в эфире телеканала «Енхап ньюс ТВ», своими заявлениями президент РФ продемонстрировал уверенность в развитии событий на Украине и поддержке со стороны своих граждан.

«Поэтому он решительно заявляет, что если Запад будет игнорировать Россию, то Москва сама не пойдет на переговоры… После развала Советского союза Запад имел склонность не рассматривать Россию в качестве глобальной супердержавы, относясь к ней как к региональной державе. И Путин подчеркнул, что впредь Россия не сможет сотрудничать с Западом при таком отношении», — добавил он.

Газета «Тона ильбо» в свою очередь отметила участие в церемонии инаугурации посла Южной Кореи на фоне «бойкота» со стороны партнеров Сеула — США и Японии. Такие действия своего посла там объяснили необходимостью поддержания каналов диалога с Москвой, чтобы обеспечить интересы своих граждан и компаний, которые продолжают работать в РФ.