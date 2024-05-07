В Госдуме назвали условие переговоров Москвы с Киевом

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны только на условиях Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Слуцкий считает, что на данный момент Москва не наблюдает готовности от Украины к подобным переговорам. По его словам, Кремль «будет следить» за этим.

«Украина и нацистская идеология, носителем которой этот марионеточный режим является, проигрывает. Поэтому если они готовы к переговорам на наших условиях — полная денацификация, демилитариация и многое другое, что мы уже выдвигали как требование в 2022 году — в этом случае, можно об этом думать», — заявил он.

Ранее Слуцкий заявил, что протесты против закона об иностранных агентах в Тбилиси были инспирированы извне.