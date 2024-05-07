Оружие, направленное Западом для Украины, уже наводнило черные рынки, это приведет Европу к катастрофическим последствиям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Неужели Лондон не понимает, что и это самое оружие, которое уже наводнило черный рынок различных континентов, которое поставлялось Соединенными Штатами Америки, Британией и другими западными странами, и эти самые экстремисты, которые под видом и украинских беженцев, перемещенных лиц в таком количестве наводнили страны НАТО, страны Западной Европы, неужели они считают, что это не приведет Западную Европу и НАТО в целом к катастрофическим последствиям? Они ошибаются, если так думают», – резюмировала представитель российского МИД. Москва24

Кроме того, Захарова сочла высказывание министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, что Лондон признает легитимным использование британского вооружения ВСУ для нанесения ударов по территории РФ, «чем-то абсолютно безумным». По ее словам это алогичное заявление, так как в Британии говорили «буквально противоположное» не так давно. Газета.Ru