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Собянин прокомментировал слухи о повышении своих замов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидает перехода своих заместителей на работу на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин прокомментировал слухи о повышении своих замов
© globallookpress.com

По данным РИА Новости, слухи о повышении заместителей Собянина связаны с формированием нового состава российского правительства.

«Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю», - так прокомментировал это Собянин.

После своей инаугурации 7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. Это стандартная процедура после вступления президента в должность.

РИА Новости сообщало, что уже 8 мая Дума рассмотрит вопрос о назначении премьера.

Путин ранее заявил журналистам, что работа правительства, Центробанка и администрации президента в последние пару лет была «весьма эффективной».

«Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать, чтобы общий результат командной работы был максимальным», - подчеркивал он.
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