В Госдуме назвали дату встречи депутатов с кандидатом на пост премьер-министра

Думские фракции, в том числе «Новые люди», в пятницу, 10 мая, должны встретиться с кандидатом в премьер-министры России. Об этом заявил лидер партии Алексей Нечаев, его цитирует ТАСС.

Встреча запланирована на 12:30 по московскому времени, уточнил он.

По закону после инаугурации президента правительство России слагает перед ним свои полномочия. Эта процедура является обязательной независимо от того, меняется глава государства или переизбирается. Все экс-министры будут продолжать исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.» вплоть до формирования нового кабинета.

Президент Владимир Путин уже подписал указ о сложении полномочий кабмином, до этого постановление об отставке подписал ныне исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин. Нынешнее правительство было утверждено в январе 2020 года после отставки прежнего кабмина, возглавляемого Дмитрием Медведевым.

7 мая Путин вступил в должность президента России. Этот срок для главы государства стал пятым по счету, он продлится шесть лет. Путин одержал победу на выборах, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года, набрав 87,28 процента голосов.