«Делать нужно не по Чубайсу, а по уму»: лучшие шутки Владимира Путина

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. За период своего правления, глава государства регулярно комментирует различные вопросы, проблемы и события. Путин известен своим особым подходом к общению с прессой и публикой. Он часто отходит от строгой официальности и, поскольку обладает невероятно развитым чувством юмора, удивляет неожиданными шутками. URA.RU предлагает вспомнить лучшие заявления и шутки Владимира Путина.

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Знакомство с новым лидером

В 2000 году Россия знакомилась с новым президентом, Владимиром Путиным, который сразу начал удивлять публику своими выражениями. Он использовал неожиданные обороты, например, во время интервью о реформе электроэнергетики он сказал:

«Если вы меня спросили, нужно ли это делать по [экс-главе администрации президента РФ Анатолию] Чубайсу, я вам могу сказать: нет, делать нужно по уму».

О свободе слова в России

В 2004 году, отвечая на вопросы журналистов о свободе СМИ, Путин процитировал итальянский фильм:

«Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти».

Таким образом отмечалось, что руководство страны всегда хочет слышать меньше критики в свой адрес, а СМИ привлекают внимание к их ошибкам. «В этом — основа общества, и Россия в этом плане мало отличается от других стран», — подчеркнул президент.

О визите в США в декабре 2001 года

«Я не очень был взволнован тем, что ночевал на ранчо у [тогдашнего президента США Джорджа] Буша. Он должен был сам думать, что будет, если он пустил к себе бывшего сотрудника разведки. Но и сам Буш — сын бывшего главы ЦРУ. Так что мы были в семейном кругу и чувствовали себя неплохо».

Юмор в ответах на неудобные вопросы

На «Прямой линии» в 2008 году, занимая пост премьер-министра, Путин использовал юмор при ответе на провокационный вопрос о конфликте в Южной Осетии:

— Правда ли, что вы хотели подвесить Саакашвили за одно место?

— Ну почему за одно?

О предпочтениях на Новый год

Во время блица у президента спросили, что он больше любит — селедку под шубой или оливье. Президент иронично ответил:

«Смотря что закусывать».

Про кризис с яйцами в 2023 году

Тема роста цен на яйца, ставшая одной из главных в декабре, была поднята в ходе встречи с Владимиром Путиным. Журналисты и граждане страны активно интересовались этим вопросом. Ирина Акопова из Краснодара обратилась к президенту с просьбой помочь пенсионерам: «Мы же не получаем миллионами пенсии, ну наведите порядок, не к кому обратиться», — сказала она в видеообращении.

Президент отметил, что сам раньше питался лучше и мог съесть десяток яиц на завтрак, и заверил, что осведомлен о текущей ситуации. Он также сообщил о недавнем разговоре с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым: «Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке, на что я ему отметил — а у граждан наших есть проблемы». Путин также выразил извинения за сложившуюся ситуацию.

Европейская энергетическая политика

Говоря о политике Германии в 2010 году, Путин высказался оригинально:

«Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газ не хотите, атомную энергетику не развиваете. А чем вы будете, дровами топить? Ну за ними тоже в Сибирь надо ехать!»

Падение рубля

В 2014 году Путин участвовал в пресс-конференции в Милане. Американский журналист спросил, что будет в случае дальнейшего падения рубля. Президент ответил так:

«У нас есть поговорочка… Такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить».

Шутка над журналистом Зарубиным

Журналист Павел Зарубин, проходя мимо коньячного завода в Дербенте (Дагестан) поскользнулся на лестнице и упал рядом с Путиным. Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка.

«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — сказал Путин.

Про пьющих русских

На форуме «Технологии будущего» обсуждались вопросы технологий в медицине. Один из участников рассказал о том, что пациент не может даже пить с дрожащими руками.

«Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — ответил на это Путин.

Выговоры подчиненным

В 2017 году американские СМИ утверждали, что президент США Дональд Трамп передавал российской стороне некие сверхсекретные данные во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Эту информацию пришлось прокомментировать Владимиру Путину во время совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони:

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Кстати говоря, я сегодня с ним уже на этот счет разговаривал. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны».

Договор надо выполнять

В феврале 2022-го на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер высказался о коллеге Владимире Зеленском:

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений… Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица! Надо исполнять!».

Про смерть Деда Мороза летом

Путин задался вопросом, уходит ли вологодский Дед Мороз в отпуск летом. По его словам, если он не уйдет в отпуск в такое время года, то попросту растает.