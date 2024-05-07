«Делать нужно не по Чубайсу, а по уму»: лучшие шутки Владимира Путина

«Делать нужно не по Чубайсу, а по уму»: лучшие шутки Путина за всю историю
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. За период своего правления, глава государства регулярно комментирует различные вопросы, проблемы и события. Путин известен своим особым подходом к общению с прессой и публикой. Он часто отходит от строгой официальности и, поскольку обладает невероятно развитым чувством юмора, удивляет неожиданными шутками. URA.RU предлагает вспомнить лучшие заявления и шутки Владимира Путина.
Знакомство с новым лидером
В 2000 году Россия знакомилась с новым президентом, Владимиром Путиным, который сразу начал удивлять публику своими выражениями. Он использовал неожиданные обороты, например, во время интервью о реформе электроэнергетики он сказал:
«Если вы меня спросили, нужно ли это делать по [экс-главе администрации президента РФ Анатолию] Чубайсу, я вам могу сказать: нет, делать нужно по уму».
О свободе слова в России
В 2004 году, отвечая на вопросы журналистов о свободе СМИ, Путин процитировал итальянский фильм:
«Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти».
Таким образом отмечалось, что руководство страны всегда хочет слышать меньше критики в свой адрес, а СМИ привлекают внимание к их ошибкам. «В этом — основа общества, и Россия в этом плане мало отличается от других стран», — подчеркнул президент.
О визите в США в декабре 2001 года
«Я не очень был взволнован тем, что ночевал на ранчо у [тогдашнего президента США Джорджа] Буша. Он должен был сам думать, что будет, если он пустил к себе бывшего сотрудника разведки. Но и сам Буш — сын бывшего главы ЦРУ. Так что мы были в семейном кругу и чувствовали себя неплохо».
Юмор в ответах на неудобные вопросы
На «Прямой линии» в 2008 году, занимая пост премьер-министра, Путин использовал юмор при ответе на провокационный вопрос о конфликте в Южной Осетии:
— Правда ли, что вы хотели подвесить Саакашвили за одно место?
— Ну почему за одно?
О предпочтениях на Новый год
Во время блица у президента спросили, что он больше любит — селедку под шубой или оливье. Президент иронично ответил:
«Смотря что закусывать».
Про кризис с яйцами в 2023 году
Тема роста цен на яйца, ставшая одной из главных в декабре, была поднята в ходе встречи с Владимиром Путиным. Журналисты и граждане страны активно интересовались этим вопросом. Ирина Акопова из Краснодара обратилась к президенту с просьбой помочь пенсионерам: «Мы же не получаем миллионами пенсии, ну наведите порядок, не к кому обратиться», — сказала она в видеообращении.
Президент отметил, что сам раньше питался лучше и мог съесть десяток яиц на завтрак, и заверил, что осведомлен о текущей ситуации. Он также сообщил о недавнем разговоре с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым: «Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке, на что я ему отметил — а у граждан наших есть проблемы». Путин также выразил извинения за сложившуюся ситуацию.
Европейская энергетическая политика
Говоря о политике Германии в 2010 году, Путин высказался оригинально:
«Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газ не хотите, атомную энергетику не развиваете. А чем вы будете, дровами топить? Ну за ними тоже в Сибирь надо ехать!»
Падение рубля
В 2014 году Путин участвовал в пресс-конференции в Милане. Американский журналист спросил, что будет в случае дальнейшего падения рубля. Президент ответил так:
«У нас есть поговорочка… Такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить».
Шутка над журналистом Зарубиным
Журналист Павел Зарубин, проходя мимо коньячного завода в Дербенте (Дагестан) поскользнулся на лестнице и упал рядом с Путиным. Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка.
«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — сказал Путин.
Про пьющих русских
На форуме «Технологии будущего» обсуждались вопросы технологий в медицине. Один из участников рассказал о том, что пациент не может даже пить с дрожащими руками.
«Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — ответил на это Путин.
Выговоры подчиненным
В 2017 году американские СМИ утверждали, что президент США Дональд Трамп передавал российской стороне некие сверхсекретные данные во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Эту информацию пришлось прокомментировать Владимиру Путину во время совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони:
«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты. Кстати говоря, я сегодня с ним уже на этот счет разговаривал. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны».
Договор надо выполнять
В феврале 2022-го на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер высказался о коллеге Владимире Зеленском:
«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений… Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица! Надо исполнять!».
Про смерть Деда Мороза летом
Путин задался вопросом, уходит ли вологодский Дед Мороз в отпуск летом. По его словам, если он не уйдет в отпуск в такое время года, то попросту растает.
«В отпуск он (Дед Мороз — прим. URA.RU) уходит летом или как? <…> Он же летом растает», — задался вопросом глава РФ на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. На что получил ответ, что Дед Мороз летом должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце, куда можно будет привести, вне зависимости от времени года, детей.