Президент Кубы прибыл в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву, его самолет приземлился в одном из столичных аэропортов, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что кубинский лидер будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая. Как сообщил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, после участия в торжественных мероприятиях Диас-Канель проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Ушакова, лидеры РФ и Кубы обсудят весь комплекс многоплановых двусторонних связей. Переговоры пройдут в два раунда: сначала в узком составе, а затем к президентам присоединятся делегации.

В свою очередь Диас-Канель перед вылетом в Москву сообщил, что намерен обсудить приоритетные темы двусторонней повестки после переизбрания Путина президентом РФ. Он добавил, что во главе кубинской делегации также будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.