Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 7 мая, поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента РФ.

— С его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий. И сегодня, получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России, — отметил глава города.

В своем Telegram-канал Собянин пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и новых успехов в служении Отчизне.

В Кремле 7 мая состоялась инаугурация президента России. На мероприятие прибыли актеры Вячеслав Манучаров, Иван Охлобыстин, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

После вступления в должность Путин сделал ряд важных заявлений.

Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом Российской Федерации. Новый состав кабмина правительства будет сформирован с назначения председателя.