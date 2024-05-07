Кадыров заявил, что надеется на «хорошие и приятные» изменения после 9 мая

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил инаугурацию президента России Владимира Путина, которая проходила в Кремле, отметив, что очень ждал этого дня и надеется на «хорошие и приятные» изменения после 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Кадырова, он «вчера вообще не спал, нервничал, радовался, очень ждал этого дня».

«Наконец-то президент вступил в должность, и мы дальше будем продолжать активные действия и в политическом плане, и на территории СВО», - заявил глава региона.

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Он также подчеркнул, что с удовольствием идет за российским лидером.

«Я поблагодарил правительство, которое трудилось днем и ночью. И я думаю, что после 9 мая будут хорошие, приятные изменения», - заметил Кадыров.

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина прошла сегодня в Большом Кремлевском дворце. Для главы государства это пятая по счету инаугурация. После нее для президента начнется новый шестилетний срок. Он будет занимать свой пост до 2030 года.