Стало известно, куда Путин нанесет первый зарубежный визит

Первый зарубежный визит на новом президентском сроке полномочий Владимир Путин планирует нанести в КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой помощника президента РФ Юрия Ушакова.

На брифинге в понедельник помощник российского лидера отмечал, что о точных сроках визита Путина в Китай будет в скором времени объявлено.

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Сегодня, как сообщает агентство, Ушаков рассказал также о визите Путина в Турцию. По его словам, глава государства посетит страну уже после поездки в КНР. Сроки визита еще пока не определили, уточнил помощник главы государства.

«Я даже уверен, что это будет уже после Китая, потому что в Китай будет первый зарубежный визит президента», - отметил Ушаков.

Напомним, что во вторник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Для него это пятая по счету инаугурация. После нее для президента начнется новый шестилетний срок. Он будет занимать свой пост до 2030 года.