Анонс «массовой атаки» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что у Киева не удастся омрачить день торжественного мероприятия.

Напомним, что 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Этот срок для главы государства стал пятым по счету. На своем посту он пробудет шесть лет — до 2030 года.

Утром 7 мая RT со ссылкой на собственные источники сообщил, что ВСУ готовят массированный удар по территории России. Предполагалось, что атаки начнутся с раннего утра — информатор заявлял о планах Киева использовать более 50 беспилотников для перегрузки российских систем ПВО и десятков дальнобойных ракет для ударов по целям.