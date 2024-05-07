Собянин: "Только Путин приведет Россию к победе"

После инаугурации президента РФ Владимира Путина Сергей Собянин заявил, что именно нынешняя глава государства сможет привести Россию к победе.

"Президент в своей речи отметил, что страна будет развиваться стабильно. Но речь идет не просто о стабильности, а о том, что мы должны стабильно двигаться, двигаться к победе и успеху. И я уверен, что благодаря тому огромному опыту, который есть у Путина, его мудрости и таланту руководителя, конечно, успех нам обеспечен, победа нам обеспечена", – цитируют мэра РИА Новости.

Отвечая на вопрос одного из журналистов об ожиданиях от нового политического цикла, Собянин отметил, что циклы меняются, а страна остается.

Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Она началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек.