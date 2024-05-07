Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство слагает свои полномочия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Кабинет Мишустина был утвержден 21 января 2020 года после отставки предыдущего правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Это связано с инаугурацией президента РФ Владимир Путина, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Торжественная церемония проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. После ее завершения со стороны Кремлевской набережной произвели артиллерийский салют из 30 залпов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что уже 7 мая Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового главы правительства.

Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенка, структура кабинета министров, вероятно, будет корректироваться, но основные кадры останутся неизменными.