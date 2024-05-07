Путин назвал ключевой приоритет России

Президент РФ Владимир Путин в ходе инаугурационной речи назвал ключевым приоритетом для России народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. ТАСС

«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ», — добавил глава государства. Lenta.ru

Он выразил уверенность, что страна достойно пройдет через трудный рубежный период и станет сильнее. Газета.Ru