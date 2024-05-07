Депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман предупредил, что ближайшие шесть лет мир ждут глобальные изменения, в том числе «закончится ликвидация террористической организации "Украина"». Об этом парламентарий рассказал Telegram-каналу SHOT.

Также, по мнению Вассермана, во время нового срока президентства Владимира Путина стоит ожидать и того, что страны НАТО «провалятся в собственноручно вырытую экономическую яму».

И должен завершиться демонтаж нынешней системы разделения труда, основанной на узкой специализации целых стран, уверен он.

Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Он вступит в должность президента России уже в пятый раз. Очередной шестилетний срок Путина завершится в 2030 году.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции и стали поставлять оружие и боеприпасы Киеву.