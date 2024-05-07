Российский лидер Владимир Путин зачитал в Кремле присягу президента России в рамках инаугурации на пост главы страны.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сказал он.

Ранее в Кремле началась церемония инаугурации президента России.