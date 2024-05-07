Памфилова высказалась об инаугурации Путина

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова высказалась об инаугурации президента России Владимира Путина.

В беседе с Life.ru она заявила, что это логическое следствие прошедших в марте выборов.

Как отметила Памфилова, выборы были добровольными, а сами россияне не терпят по отношению к себе электорального «насилия».

«Если бы, как вам сказать, было какое-то насилие электоральное, то наш народ не допустил бы этого, он даёт отпор», — сказала глава ЦИК в беседе с газетой «Известия».

Она добавила, что выборы критикуют те, кто в России был давно или никогда не был.

Ранее в Кремль прибыли глава правительства России Михаил Мишустин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Также на церемонию прибыли министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и т. д.