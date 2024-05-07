Кремль прокомментировал отказ некоторых стран Запада посетить инаугурацию Путина

Отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина не станет поводом для каких-либо ответных мер Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. ТАСС

«Нет, я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов», — уточнил он. Lenta.ru

По словам Пескова, инаугурация, прежде всего, для главы государства и для граждан России, которые голосовали за своего президента. Он считает, что остальные аспекты «вторичны или третичны». Газета.Ru