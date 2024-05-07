$91.31-0.3898.47-0.09
Войти в почту

Посол США уехала из России

Посол США в России Линн Трейси уехала из России на определенное время.

Посол США уехала из России
© РИА Новости

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Посол Трейси уехала на определенное время из России (...) Это было сообщено в МИД за некоторое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов [на церемонию инаугурации президента России]», — сообщил дипломат.

Замглавы МИД добавил, что эта информация была известна ведомству за некоторое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов из других стран на церемонию инаугурации президента России.

Политика
Линн Трейси
Сергей Рябков
МИД России
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости