Посол США уехала из России

Посол США в России Линн Трейси уехала из России на определенное время.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Посол Трейси уехала на определенное время из России (...) Это было сообщено в МИД за некоторое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов [на церемонию инаугурации президента России]», — сообщил дипломат.

Замглавы МИД добавил, что эта информация была известна ведомству за некоторое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов из других стран на церемонию инаугурации президента России.