Захарова поймала союзников Франции на непонимании слов Макрона

Даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов посла Франции. Газета.Ru

«Ни Франция, ни ее ближайшие союзники не могут понять, что бесконечно заявляет Макрон и его ближайшее окружение», - сказала дипломат. Lenta.ru

«Часто французские союзники и из Британии, и из Германии, как мы понимаем, пытаются сами уточнить, что имеет в виду французское руководство, так и не получая на это ответа, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Но тем не менее эти заявления не только противоречивы, я имею в виду заявления Макрона и глав оборонного, внешнеполитического ведомств Франции, но они еще и крайне агрессивны, поэтому это тоже стало поводом для вызова посла». «Очередной набор странных и агрессивных как действий, так и заявлений», - констатировала дипломат. ТАСС