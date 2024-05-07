Решение Великобритании не отправлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина является скалозубством. Об этом во вторник, 7 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вечерняя Москва

«Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации Путина]», - прокомментировала она ситуацию. Lenta.ru

«А есть еще чем гордиться, кроме очередных козней, который они совершают против нашей страны? - отметила представитель МИД РФ. - На каждый их тезис, когда они будут открывать рот, угрожать нам, говорить о том, что мы какие-то непервосортные, нужно просто задавать вопрос: когда в космос полетите, когда изобретите свои ракеты, когда построите космодромы, когда перестанете отбирать все у всех, а начнете придумывать что-то сами? <…> Вот мой ответ им относительно их очередных, как они считают, высокомерно оскорбительных, а для нас - смешных, заявлений о том, что они куда-то пойдут или не пойдут». ТАСС