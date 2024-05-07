Названа преемница уволенного за взятки главы Минтранса Башкирии

Исполняющей обязанности главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии назначена Любовь Минакова, сообщает телеканал UTV со ссылкой на правительство республики.

© Александр Клебанов/Telegram

Она сменила министра Александра Клебанова, которого 7 мая глава Башкирии Радий Хабиров уволил с этой должности после задержания по подозрению во взяточничестве.

«Исполняющей обязанности министра транспорта Башкирии стала Любовь Минакова», — говорится в сообщении.

На сайте Минтранса Башкирии указано, что Минакова родилась в 1981 году в городе Анадыре Магаданской области и окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она работала в транспортных компаниях и в органах исполнительной власти.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ об увольнении Клебанова сразу после того, как чиновника задержали 7 мая по подозрению в получении крупной взятки. Клебанов стал министром в декабре 2022 года, до этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.

Ранее ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. По данным ведомства, они незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата.