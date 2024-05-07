Володин объяснил смысл инаугурации Владимира Путина

Вступление в должность президента — не просто церемония, это важнейшая конституционная процедура, ее главный смысл — в присяге. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

«Вступление в должность — не просто церемония. Это важнейшая конституционная процедура. Ее главный смысл — в присяге, которую приносит народу вступающий в должность глава государства», — написал Володин в telegram-канале.

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Он отметил, что Владимир Путин за время служения на посту президента доказал свою преданность стране, а также сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед.

Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. URA.RU подробно рассказало, как и где будет проходить процедура. За процессом можно будет смотреть на федеральных каналах, а также в онлайн-трансляции URA.RU с 12 часов по московскому времени.