Президент Кубы объявил о начале рабочего визита в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что начинает рабочий визит в РФ.

"Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ", - говорится в публикации.

Диас-Канель отметил также, что в ходе визита в Москву он и его делегация будут участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Все это проходит в рамках 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - добавил президент Кубы.

О визите президента Кубы в РФ сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сказал, в частности, что 9 мая лидеры зарубежных стран и другие иностранные представители будут принимать участие в военном параде.

"После этого лидеры стран СНГ покинут Москву, а наш президент проведет переговоры с президентом Республики Куба", - добавил Ушаков.

Он уточнил, что Диас-Канель посетит Россию 7-9 мая с рабочим визитом.