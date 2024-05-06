Захарова прокомментировала противоречивые высказывания Макрона

Противоречивые заявления президента Франции Эммануэля Макрона заставляют задуматься о том, в каком состоянии он находится, заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне французский лидер во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже сообщил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией.

«В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?», — задала риторический вопрос Захарова.

Макрон заявил об отсутствии войны с Россией

Напомним, что риторика французского лидера, по мнению экспертов, претерпела в 2024 году существенные изменения. На фоне выборов в Европарламент Макрон стал позволять себе резкие, жесткие высказывания в адрес России.

В частности, президент Франции не исключил отправку экспедиционного корпуса, Иностранного легиона, технических специалистов на Украину, заявил, что не позволит ВС РФ победить в конфликте.

Вместе с тем, отмечают аналитики, Макрон неоднократно заявлял в дальнейшем, что его высказывания неправильно интерпретировали, он говорил не о конкретных действиях, а о гипотетических возможностях.