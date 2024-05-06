Пушков обвинил Макрона в лицемерии

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, отметившего, что Париж не находится в состоянии войны с Россией, обвинив его в лицемерии.

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«Демагогия Макрона пуста и лицемерна. И, главное, не меняет сути дела: если он направит своих военных воевать с российскими военными, то он превратит Францию в страну, воюющую против России и ее народа», — заявил сенатор.

При этом Пушков подчеркнул, что, по данным китайских источников, французские войска уже были направлены на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела противоречие в словах Макрона после заявления об отсутствии у Франции состояния войны с Россией.