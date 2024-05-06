Президент Белоруссии Лукашенко приедет в Россию 8 мая

Белорусский президент Александр Лукашенко прибудет с рабочим визитом в Россию 8 мая, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и посетит парад Победы 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации службы, в ходе совещания ЕАЭС президент выскажет собственное видение перспектив развития евразийской интеграции, а также обозначит позицию республики по ключевым вопросам повестки дня.

Уточняется, что Лукашенко также поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата вместе с российским президентом Владимиром Путиным и почетными гостями Дня Победы.

Перед этим в Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы. Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34.