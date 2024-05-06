МИД России прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО поражают своей безответственностью и бездумностью. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с проведением ВС РФ учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия. ТАСС

«Не могут не поражать своей безответственностью и бездумностью высказывания президента Франции... Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией», — говорится в заявлении ведомства. RT на русском

"Констатируем, что агрессивное стремление стран НАТО подорвать безопасность Российской Федерации набирает обороты", - подчеркнули в МИД РФ, указав, что гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности России является наивысшим приоритетом политики Москвы. Российская газета