Антонов призвал США пересмотреть агрессивную риторику в адрес России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Соединенные Штаты одуматься и пересмотреть агрессивную риторику в адрес Москвы. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат отметил, что призывы увеличить поставки оружия приведут только к «усилению ненавистнической политики местных элит» по отношению к России.

Вместе с тем, заметил Антонов, агрессивная политика не улучшит благосостояние американского народа.

«Сколько раз надо ещё объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям?», — задал риторический вопрос глава дипмиссии.

Ранее Антонов предупредил, что вся военная техника, которую Соединенные Штаты отправят на Украину, будет уничтожена российскими военными.