МИД: Россия будет рассматривать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия

Россия будет воспринимать появление на Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации, заявили в МИД РФ. ТАСС

«Мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного... Будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заявили в российском МИД. RT на русском

Первые западные истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Ранее генерал Чарльз Браун, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, сообщил, что страны Запада планируют поставить Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним. Ura.Ru