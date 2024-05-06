Песков сообщил, что заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции

Заявления со стороны Запада о готовности направлять на Украину свои воинские контингенты требуют стремительной и эффективной реакции со стороны России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его фрагмент опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

Песков указал, что учения ядерных сил РФ напрямую связаны с «последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей». Он уточнил, что говорит о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и сенаторов США о готовности «направлять воинские контингенты на территорию Украины с тем, чтобы они принимали участие в боевых действиях».

МИД предупредил посла Великобритании об ответе на возможные удары по России

«Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС России по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ. Их целью является отработка применения стратегического ядерного оружия, они направлены на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.