Визит президента России Владимира Путина в Китай будет носить статус государственного, рассказал на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник пояснил, что поездка в КНР будет первым международным визитом российского лидера после вступления в должность после прошедших в марте выборов.

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По его словам, с предложением посетить страну выступили китайские коллеги. Москва приняла это предложение, пообещала, что Путин посетит Пекин.

Эта поездка — ответный шаг на первый официальный визит председателя Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году, тоже после выборов соответствующих в Китае, подчеркнул Ушаков.

Помощник президента уточнил, что государственный визит предусматривает посещение не только столицы, но и другого города.

Напомним, что Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз. В частности, в марте 2023 года председатель КНР сразу после переизбрания посетил Россию. Переговоры сторон продолжались 4 часа.

Ранее китайские обозреватели сообщили, что Владимир Путин после процедуры инаугурации нанесет несколько визитов в дружественные страны.