МИД предупредил посла Великобритании об ответе на возможные удары по России

Послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси был выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД королевства Дэвида Кэмерона о «праве» Украины наносить удары по территории РФ с применением британского оружия, заявили в российском министерстве иностранных дел. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что главе дипмиссии было жестко указано на то, что враждебный выпад Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче ВСУ крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России.

Кэмерон: Украина может сама выбирать цели для применения британского оружия

Тем самым, отметили в ведомстве, глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта.

Российская сторона рассматривает слова министра как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева, заметили в МИД.

«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», — пояснили в ведомстве.

В МИД констатировали, что Москва призвала посла задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса.