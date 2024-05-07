Правительство России уйдет в отставку

Правительство России, возглавляемое Михаилом Мишустиным, во вторник, 7 мая, уйдет в отставку. Оно впоследствии будет избрано по новым правилам, установленным после внесения в 2020 году поправок в Конституцию.

Нынешний Кабмин уйдет в отставку сразу после инаугурации избранного президента Владимира Путина, когда глава государства вступит в свою должность. В этот раз правительство будет впервые целиком избрано по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок.

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Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума. Это не коснется «силового блока», в который входит МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст, — их руководителей президент назначит только после консультаций с Совфедом.

Нынешнее правительство утвердили в январе 2020 года после отставки прежнего кабмина, возглавляемого Дмитрием Медведевым.