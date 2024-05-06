ВЦИОМ: 8 из 10 россиян полагают, что Путин сможет обеспечить развитие страны

Большинство россиян полагают, что российский президент Владимир Путин способен обеспечить стабильность и развитие России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«80% считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% — развитие страны», — говорится в исследовании.

Большинство опрошенных (90%) считают российского лидера спокойным, волевым, решительным. Также они видят в нем активного и энергичного человека (89%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколькими днями ранее объяснил, что малый антирейтинг главы государства свидетельствует о том, что он «знает, что он делает, делает это успешно, и россияне чувствуют отдачу от этого».

По его словам, у президента высокий уровень поддержки населения, в стране фиксируется высокий уровень консолидации граждан вокруг главы государства.