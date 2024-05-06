Главное из заявлений Путина на заключительной встрече с правительством

Президент России Владимир Путин в преддверии инаугурации провел заключительную встречу с правительством, подвел итоги его работы. «Рамблер» собрал главное.

Работа в пандемию

Владимир Путин отметил, что нынешний состав правительства начинал работу в условиях борьбы с пандемией, которая стала сложным испытанием, прошел его достойно.

«Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Потому что, кроме конкретного производства, нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом: что закрывать, что не закрывать», — напомнил глава государства.

Причины начала спецоперации

Президент подчеркнул, что после восьми лет издевательств Киева над жителями Донбасса России пришлось принять меры по защите людей вооруженным путем.

Экономическая агрессия Запада против России

После начала СВО против страны была развернута экономическая агрессия — западные страны хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но им не удалось, отметил российский лидер.

«Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому», — подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю, добавил он, держава опередила не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства, так называемые, «Большой семерки».

Ответы на исторические вызовы

В целом при нынешнем правительстве Россия искала ответы на исторические вызовы и успешно их преодолевала, заявил президент.

Главные задачи России

Укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна, отметил Путин.

Новый состав

Во вторник, 7 мая, после инаугурации президента правительство по закону сложит свои полномочия, его члены перейдут в статус и.о. После этого начнется процесс формирования нового состава кабмина.

«Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат», — отметил президент.

Смена политических циклов

Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается, констатировал Путин.