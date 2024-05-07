Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории РФ имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами, - военные объекты, вооружения и так далее", - отметила дипломат.

Она назвала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории, "чем-то абсолютно безумным".

"Помимо всего прочего, это заявление не только нелегитимное, но и алогичное, потому что сама Британия заявляла буквально противоположное не так давно", - продолжила официальный представитель дипведомства РФ. "Вы же помните драматургию вокруг этого вопроса, когда это заявление [Кэмерона] сначала появилось на лентах британского информационного агентства, затем, провисев там два часа, было изъято, прямо вся целая статья была изъята с заявлениями Кэмерона, - заметила Захарова. - И через несколько часов, видимо, после баталий, которые происходили, я уверена, на Даунинг-стрит, в Форин оффисе и штаб-квартире непосредственно агентства Рейтер, было решено не жертвовать реноме британское информационного агентства, а все-таки опубликовать эту цитату, которая была произнесена". "Мы отреагировали тогда сразу, соответствующая реакция была по дипломатическим каналам предъявлена миру в виде вызова посла. И, собственно говоря, Россия не просто вызвала его, чтобы пожурить, а абсолютно однозначно ответила британскому послу на соответствующие заявления реакцией той, о которой мы сказали", - сказала дипломат.

В понедельник МИД РФ сообщил о вызове посла Великобритании в России Найджела Кейси в министерство. Ему был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории РФ с применением британского оружия. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.