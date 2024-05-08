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Захарова назвала слова Стано про Крымский мост подстрекательством к терроризму

Слова представителя дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова прокомментировала заявление представителя ЕС об атаке на Крымский мост
© РИА Новости
«Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — заявила дипломат.

6 мая Стано в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что ЕС рассматривает возможный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту в контексте права Украины на самозащиту.

2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них были в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

В апреле о намерении уничтожить Крымский мост говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующая задача будет включена в план нового контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Политика
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