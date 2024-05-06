Инаугурации российских президентов: как проходили с 1991 по 2018 годы

7 мая состоится пятая для Владимира Путина и восьмая в истории РФ инаугурация президента. Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце, где уже полным ходом идет подготовка. Рассказываем, как проходили инаугурации президентов России в прошлые годы.

10 июля 1991 года

Первая в истории РФ инаугурация президента состоялась 10 июля 1991 года — на ней речи произносили президент Борис Ельцин, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, патриарх Алексий II и народный артист СССР Олег Басилашвили. Вел мероприятие в Кремлевском дворце съездов заместитель председателя Верховного совета Руслан Хасбулатов.

Как объяснял экс-секретарь президиума Верховного совета РСФСР Сергей Филатов, при подготовке изучался опыт других стран, однако власти попытались придумать что-то новое. Ельцин давал присягу на Конституции РСФСР и декларации о государственном суверенитете.

9 августа 1996 года

Вторая инаугурация Ельцина также прошла в Кремлевском дворце съездов, который к тому времени переименовали в Государственный Кремлевский дворец. В ней появились новые элементы: торжественный вынос государственного флага и президентского штандарта, а также вручение удостоверения президенту главой ЦИК. Присягу Ельцин давал на Конституции 1993 года, положив на нее руку.

Завершалась присяга тем, что глава Совфеда Егор Строев вручил главе государства знак президента России — орден с золотой цепью. Это был единственный случай, когда этот символ власти использовался во время церемонии.

На церемонии побывали 4,5 тысячи гостей, в том числе главы государств СНГ, послы, члены правительства РФ и депутаты Федерального собрания, а также лидеры политических партий и общественных организаций.

7 мая 2000 года

Первая инаугурация Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце. Она была схожа со второй инаугурацией Ельцина, однако в ней не использовался орден с золотой цепью — по Конституции это необязательный элемент церемонии.

С трибуны на мероприятии в числе прочих выступил Ельцин, который уже после на Соборной площади представил Путину Кремлевский полк. Тогда же он произнес и фразу, ставшую знаменитой: «Берегите Россию». Мероприятие в общей сложности посетили 1,5 тысячи гостей.

7 мая 2004 года

Во время своей второй инаугурации Путин не только принес присягу, но и произнес речь. В ней он пообещал активно работать на благо России, создавать зрелое гражданское общество, а также содействовать укреплению личных свобод граждан. Мероприятие вышло сравнительно коротким по времени, а закончилось выходом президента на Соборную площадь для смотра президентского полка. Уже после церемонии Алексий II в Благовещенском соборе отслужил краткий молебен в честь официального вступления Путина в должность.

На мероприятие в качестве гостей позвали около 1,7 тысячи человек. В их числе были представители всех трех ветвей власти, основных конфессий, иностранные послы и представители общественных организаций и журналисты.

7 мая 2008 года

Инаугурация Дмитрия Медведева представляла собой объединение элементов двух предыдущих. Перед выходом к присяге нового президента на мероприятии выступил Путин, который подчеркнул важность поступательного курса развития страны.

Также в церемонию включили передачу от Путина к Медведеву ядерного чемоданчика — этот момент не транслировали по телевидению. На Соборную площадь для смотра полка политики вышли вместе.

На мероприятии присутствовали порядка 2 тысяч гостей. Зарубежные государства представляли руководители дипломатических миссий.

7 мая 2012 года

Трансляция третьей инаугурации Владимира Путина вышла достаточно долгой по времени. Она включала в себя не только принесение присяги президентом, но и прощание Дмитрия Медведева с Кремлевским полком, а также проезд кортежа нового главы государства от Дома правительства к Кремлю. После смотра парада Кремлевского полка на Соборной площади глава государства вместе с супругой Людмилой Путиной отправился на торжественный молебен в Благовещенский собор.

На церемонии инаугурации присутствовали представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, иностранные дипломаты, журналисты и представители общественных организаций.

7 мая 2018 года

Четвертая инаугурация Путина отметилась самой длинной речью. В ней он сравнил Россию с фениксом, который всегда возрождается после смерти. Также на мероприятии впервые продемонстрировали Aurus Senat — на нем глава государства проехался от здания Сената, которое также находится на территории Кремля.

В общей сложности на церемонию пригласили около 6 тысяч человек. Из известных иностранцев инаугурацию посетил немецкий государственный деятель бывший канцлер Германии Герхард Шредер.