Зюганов назвал число уехавших специалистов, которые нужны России

В Россию необходимо вернуть специалистов высшей квалификации, которые покинули страну, заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, это особенно важно в условиях «зашкаливающей на всех континентах» русофобии, передает корреспондент NEWS.ru.

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Надо принимать срочные меры, чтобы вернуть из заграницы 1 200 000 специалистов высшей квалификации, которые в разное время вынуждены были покинуть страну. Сегодня, когда русофобия зашкаливает на всех континентах, эта операция будет наименее безболезненна и можно все сделать для того, чтобы классные специалисты, освоившие новейшие технологии и знающие мировой опыт, появились в наших научно-исследовательских институтах и предприятиях, — уточнил Зюганов.

Ранее агентство Bloomberg выяснило, что россияне, покинувшие страну в 2022 году, начали массово возвращаться, и такая тенденция благотворно влияет на экономический рост РФ. Обратный поток граждан обеспечил примерно треть роста ВВП в прошлом году (3,6%) и помогает справляться с санкциями. При этом вернувшиеся работники составляют лишь около 0,3% от числа занятых.

По данным сервиса релокации Finion, в Россию вернулись 40–45% граждан. Многим из них в РФ предложили должности и заработные платы значительно выше, чем за рубежом.